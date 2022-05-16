Çeçen lider Kadirov'dan Erdoğan'a çağrı: 'Kafirleri kurtarmayın'
Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yardım teklifine tepki gösterdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili olarak Erdoğan'a yardım götürmeyin çağrısı yaptı.
Kadirov telegram hesabından Erdoğan'a, “Azov savaşçıları, size masum kurbanlar olarak gösterilen ve yargılanmadan kaçmaya çalışan katiller ve kafirlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.
Azovstal fabrikası, Ukrayna güçleri ve aşırı milliyetçi Azov Taburu savaşçıları ile beraber çok sayıda sivile sığınak olmuştu. Fabrikaya sığınan sivillerin çoğunluğu tahliye edilse de kalan sivillerin tahliyesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün “Türkiye, Ukrayna’da Rusya’nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu” açıklaması yapmıştı.
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