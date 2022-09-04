Çeçenistan lideri Kadirov ile Rusya arasında 'Buhari' çatlağı

Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Kadirov, Buhari'ye ait olan ve İslam peygamberi Muhammed'in sözlerinin yer aldığı bir hadis derlemesi olan Sahih-i Buhari adlı eserin Rusya'da aşırılıkçı eserler listesine dahil edilmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 13:08
Çeçenistan lideri Kadirov ile Rusya arasında 'Buhari' çatlağı
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Rusya Adalet Bakanlığı, Ağustos sonunda Sahih-i Buhari'nin aşırılıkçı materyaller listesine dahil edilmesine karar verdi.

Kommersant'ın bildirdiğine göre, Sahih-i Buhari ile birlikte 5 kitabın daha aşırılıkçı olarak tanınmasına karar verildi.

Rusya'nın bu kararına ise Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'dan tepki geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre Kadirov, kararın "Bilgisiz kişiler tarafından verildiğini" öne sürdü. Kadirov Telegram üzerinden yayınladığı mesajında "Rusya'daki Müslümanların karara keskin ve radikal bir tepki vermesinin oldukça olası olduğunu" söyleyerek bunun ülke içerisinde çatışmalara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

PUTİN  KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ

Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğlu" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.


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