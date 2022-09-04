Çeçenistan lideri Kadirov ile Rusya arasında 'Buhari' çatlağı

Rusya'nın bu kararına ise Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan lideri Kadiro v'dan tepki geldi.

Kommersant'ın bildirdiğine göre, Sahih-i Buhari ile birlikte 5 kitabın daha aşırılıkçı olarak tanınmasına karar verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Kadirov, kararın "Bilgisiz kişiler tarafından verildiğini" öne sürdü. Kadirov Telegram üzerinden yayınladığı mesajında "Rusya'daki Müslümanların karara keskin ve radikal bir tepki vermesinin oldukça olası olduğunu" söyleyerek bunun ülke içerisinde çatışmalara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

PUTİN KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ

Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğlu" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.