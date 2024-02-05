Çeçenistan lideri Kadirov'dan akrabalarına 'kıyak'

Çeçen lider Kadirov, 24 yaşındaki kızını başkan yardımcılığına atadı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:24
Çeçenistan lideri Kadirov'dan akrabalarına 'kıyak'
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Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın Putin'e yakınlığıyla bilinen lideri Ramazan Kadirov, 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirov'u başkan yardımcılığına atadı. 

Caucasian Knot gazetesinde yer alan habaere göre, Kadirov, atama duyurusunu kendi Telegram kanalından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bir diğer kızı 25 yaşındaki Ayşat, daha önce kültür bakanlığı yaptıktan sonra Ekim ayında Çeçenistan Başbakan Yardımcılığı'na atanırken, Kadirov'un en büyük oğlu 18 yaşındaki Ahmat da Kasım ayında Spor ve Gençlik Politikalarından Sorumlu bakan Yardımcısı olmuştu. 

Kadirov'un 26 yaşındaki damadı Viskan Matsuev ve Ayşat'ın eşi Tarım Bakanı, 56 yaşındaki kayınbiraderi Ramzan Çerkigov Ulaştırma Bakanı, 27 yaşındaki yeğeni Hamzat ise geçen yıl güvenlik konularında Kadirov'un danışmanı olmuştu. 


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