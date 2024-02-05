Fidan F-35 teslimini değerlendirdi: Yunanistan'dan jet yanıt

Dışişleri Hakan Fidan'ın, Yunanistan'a F-35 teslim edilmesine yönelik değerlendirmesine Yunanistan'dan jet yanıt geldi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:05
Fidan F-35 teslimini değerlendirdi: Yunanistan'dan jet yanıt
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a teslim edilmesiyle dengelerin nasıl değişeceğini göreceğiz ve eğer değişirse bunu dikkate almak zorundayız" açıklamasında bulundu. 

Yunanistan diplomatik kaynakları, Fidan'ın bu açıklamasına süratle yanıt verirken "İlişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, pozisyonlarımızı geri almıyoruz" ifadesinde bulundu.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, diplomatik kaynaklar, Fidan'ın değerlendirmesine ilişkin "ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyor olmamız bazı konularda ciddi görüş ayrılıkları olmadığı anlamına gelmiyor" cevabını verdi. 

Diplomatik kaynaklar, "Karşılıklı fayda sağlayan konuları vurguluyoruz, ancak temel pozisyonlarımızı yadsımıyoruz. Atina Deklarasyonunda yansıtılan da tam olarak budur" ifadesiyle sözlerini tamamladı.

Fidan, "Yunanistan ile diğer hususların yanı sıra aramızda zaman alan konular var. Özellikle Ege adalarının statüsü, askersizleştirme ve hava sahası burada bu sorunları yeni bir perspektiften ele almak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.


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