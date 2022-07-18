Çek Cumhuriyeti'nden Rusya çıkışı: Rus tehditlerine karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor
Çek Cumhuriyeti, "yeni tehditleri" dikkate alarak Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin temellerini gözden geçirmeyi önerdi.
Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Jan Lipavsky, AB ülkelerine "yeni tehditleri" dikkate alarak Rusya ile ilişkilerin temellerini yeniden gözden geçirmelerini teklif etmeyi amaçladığını söyledi.
Lipavsky, Rusya'ya yönelik AB politikasından bahsederek "Sanırım Rusya'ya yönelik politikamızı ve tedbirlerimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi" dedi.
Lipavsky ayrıca, "AB ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin güncellenmesi ve yeni düşmanlık gerçeğine uyarlanması gereken bir dizi temel ilke var, Rus tehditlerine yönelik hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu.
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