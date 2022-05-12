Çekya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatlar bulundu
Çekya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 2 binden fazla el bombası ile 92 adet Alman tanksavar silahı bulundu.
Çekya’nın Znaym şehrindeki Uvanov kasabasında belediye işçilerinin çevredeki tarım arazilerine elektrik hattı çekmek için yaptığı kazılarda, yerin 1 buçuk metre altında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat bulundu.
Güney Moravya polisi, çevredeki evleri güvenlik amacıyla tahliye ederken, bomba imha ekipleri de çalışmalara başladı. Kazı çalışmalarında 92 adet Alman tanksavar silahı Panzerfaust, 2 binden fazla da Alman ve Macar yapımı el bombası bulundu.
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Güney Moravya polisi sözcüsü Petr Vala, “Mühimmatın tamamı kullanılabilir durumda. Kazı çalışmaları devam ediyor. Mühimmatın sayısı muhtemelen artacaktır. Mühimmat güvenli bölgeye taşınıp imha edilecek. Bölgede gerekli önlemleri aldık” dedi.
Znaym Belediye Başkanı Jindrich Bulin ise kazı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Evlerin arasında bir bölge. Ne kadarlık bir alana yayıldığını kazılar bittiğinde anlayacağız” dedi.
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