Çekya’da Petr Fiala, başbakan olarak atandı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Çekya’da “Birlikte” ittifakı ve Sivil Demokrat Parti’nin (ODS) lideri Petr Fiala, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman tarafından ülkenin başbakanı olarak atandı. Fiala ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanan “Birlikte” ittifakının lideri.

Önceki gün yapılması beklenen ancak Zeman’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle düne ertelenen görüşme sırasında Zeman ve Fiala, şeffaf bir bölme ile birbirlerinden uzak oturdu. Çekya’daki parlamento seçimleri 8-9 Ekim’de yapılmıştı. Zeman, 10 Ekim’de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.