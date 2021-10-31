Çekya'da korkunç kaza: 30 metre yükseklikten düştü

31 Ekim 2021 Pazar, 19:46

Çekya’nın Liberec bölgesinde bulunun bin 12 metre yüksekliğe sahip Jested Dağı’nda bulunan manzara terasına çıkan teleferik kabinlerinden biri 30 metre yükseklikten düştü. Kaza anında kabinde sadece teleferik operatörünün bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Düşen kabinin hemen ardından gelen ikinci kabin ise 15 metre yükseklikteki halatlarda asılı kaldı. İkinci kabinde bulunan 1 operatör ve 13 yolcu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından olaydan yara almadan kurtarıldıkları bildirildi.

"PSİKOLOJİK DESTEĞE BAŞLADIK"

Liberec Bölgesi Kurtarma Servisi Sözcüsü Michael Georgiev yaptığı açıklamada, “Düşen kabindeki operatör olay yerinde yaşamını yitirmişti. İkinci kabindeki kişiler için ise psikolojik desteğe başladık” dedi.