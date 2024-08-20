Çekya'dan Ukrayna çağrısı: 'Mevcut sınırları içerisinde...'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:26

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:26

Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'nın mevcut sınırları içerisinde NATO'ya katılabileceğini söyledi.

Pavel, “Bence (Ukrayna'nın) tüm toprakları üzerinde (Kiev'in) kontrolünün tam olarak yeniden tesis edilmesi (NATO üyeliği için) bir ön koşul değil. Eğer sınırlandırma yapılırsa, en azından idari bir sınır oluşturulursa, o zaman bu idari sınırı geçici olarak kabul edebilir ve Ukrayna'yı o zaman kontrol edeceği topraklarla NATO'ya kabul edebiliriz“ dedi.

Pavel, Ukrayna'nın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Rusya ile barış müzakerelerine başlamasını beklediğini ifade etti.

RUSYA NE İSTİYOR?

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin başlaması için gerekli koşulları dile getirdi. Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi de vardı.

Putin, Rusya'nın çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsüne ihtiyaç duyduğunu belirtti.