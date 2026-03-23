Çekyalı fenomen boksör hayatını kaybetti

Çekya vatandaşı 23 yaşındaki boksör ve sosyal medya fenomeni Mína, Tayland’da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi.

Asıl adı Dominika Elischerová olan genç sporcu, milyonlarca takipçiye ulaşan paylaşımları ve “Clash of the Stars” adlı organizasyondaki performansıyla tanınıyordu.

Genç boksörün, Muay Thai (Tay boksu) eğitimi almak amacıyla Tayland’a gittiği öğrenildi. Mína’nın salı günü antrenmana giderken kullandığı motosikletin bir kamyon tarafından fark edilmeyerek çarpıldığı ve ağır yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mína’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Mína’nın yer aldığı “Clash of the Stars” organizasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Son maçını hastanede ne yazık ki kaybetti. Kalbimiz kırık. Savaşçımız ve sunucumuz aramızdan ayrıldı” ifadelerine yer verildi.

Genç sporcunun Instagram’da 800 binden fazla takipçisi bulunduğu belirtildi.

HASTANEYE İHMAL SUÇLAMASI

Kazanın ardından yaşananlara ilişkin Mína’nın yakınları ve arkadaşları hastaneye yönelik ciddi iddialarda bulundu. Mína’nın takım arkadaşı ve influencer Samir Margina, sosyal medya paylaşımında, “Kalbi dört kez durdu. Doktorlar onun yaşam mücadelesini izledi ve güldü” iddiasında bulundu.

Margina, sağlık personeline tepki gösterdiğinde polis çağrıldığını ve gözaltına alınma riski yaşadığını öne sürdü.

Mína’nın annesi Petra da bu iddiaları destekleyerek, “Sürekli görüntülü arama ile süreci takip ettim. Müdahale etmeleri için personele bağırdı, hatta para teklif etti” dedi.