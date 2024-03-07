Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı: İkili ilişkileri tehdit altına atıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 07.03.2024 - 13:51

Çekya Başbakanı Petr Fiala, dış politikadaki görüş ayrılıkları nedeniyle yararsız gördüklerini söyleyerek önümüzdeki hafta ve aylarda Slovakya'yla siyasi istişarelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.

Fiala'nın sözlerine tepki gösteren Fico, "Slovak hükümeti hiçbir zaman, tekrar ediyorum, hiçbir zaman derin Çek-Slovak ilişkilerini tehlikeye atmayacak. Çek hükümeti liderlerinin yalnızca Ukrayna'daki savaşı desteklemekle ilgilendikleri için ilişkileri riske atmaya karar verdiklerini görüyoruz. Slovak hükümeti ise açıkça barıştan söz ediyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Çekya hükümetinin kararının Slovakya'nın egemen dış politikasını etkilemeyeceğinin altını çizen Fico, "Çekya hükümeti Slovakya'da her zaman memnuniyetle karşılanır. Slovakya olarak siyasi ilişkilerimizi Çekya ve Slovakya'nın bir arada yaşamasıyla hiçbir ilgisi olmayan barışa ilişkin farklı görüşlerle boğmayacağız" ifadelerini kullandı.