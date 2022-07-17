Cemal Kaşıkçı'nın avukatı 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir dönem avukatlığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor, 'kara para aklamak' suçlamasıyla İstanbul'a hareketi öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı.
İstanbul'da öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir dönem avukatılığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı. İstanbul'a hareketi öncesi Dubai'de havalimanında yakalanan Ghafoor'un 'kara para aklamakla' suçlandığı kaydedildi.
Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, sivil toplum kuruluşu Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan sivil haklar avukatı Asim Ghafoor'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı belirtildi.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de konudan haberdar olduklarını kaydetti. Aynı yetkili Başkan Joe Biden’ın konuyu BAE lideri ile planlanan ikili görüşmelerde gündeme getirip getirmeyeceğini söyleyemeyeceğini ifade etti.
ABD'li yetkili konunun Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olduğuna dair bir işaret olmadığını kaydederek, konsolosluk erişimin önemli olduğunu kaydetti.
DAWN'dan yapılan açıklamada sivil haklar avukatı Ghafoor'un aile düğününe katılmak üzere İstanbul'a gitmek için bulunduğu Dubai'de havalimanında yakalandığı kaydedildi.
Konsolosluk yetkililerinden alınan bilgilere yer verilen açıklamada, Ghafoor'un gıyabında yürütülen kara para aklama suçlamasıyla itham edildiği belirtildi. Avukat Ghafoor'un suçlamalara dair bilgisi olmadığı kaydedildi.
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