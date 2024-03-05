Cenaze evinde çürümekte olan 190 ceset bulundu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:38

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:38

Colorado'daki cenaze evinde üst üste yığılmış ve çürümeye yüz tutmuş 190 adet ceset bulundu. Sevdiklerinin küllerini törenle serptiklerini ya da kavanozda sakladıklarını düşünen yüzlerce aile, cenaze evinin cesetleri sakladığını öğrendi.

Aileleri üzen bu durum karşısında milletvekilleri, satılan ceset parçalarından sahte küllere kadar bir dizi dehşet verici vakayı önleyemeyen eyaletin yetersiz cenaze evi düzenlemelerini elden geçirmek için yasa tasarısı önerdi.

Tasarıya göre, cenaze evi yöneticisi olmak için lisans şartı getirilecek ve lisans kuralları diğer eyaletlerle aynı niteliklere sahip olacak. Cenaze evi yöneticisi olmak için lise mezunu olma zorunluluğunun bile bulunmadığı Colorado'da tasarı kabul edilirse, cenaze evi yöneticisi olmak isteyenlerin lisans alabilmeleri için geçmiş araştırması yapılacak, morg bilimi diploması şartı getirilecek, ulusal bir sınavı geçmek ve çıraklık eğitimi almaları gerekecek

Tasarı hakkında açıklama yapan Demokrat senatör Dylan Roberts, "Çok sayıda Colorado'lu aile, sevdiklerinin kalıntılarının yanlış kullanıldığı, kaybolduğu, uygunsuz bir şekilde bakıldığı, satıldığı ve tamamen saygısızlığa uğradığı gibi korkunç ve kabul edilemez bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu durum için işler, kırılma noktasına geldi" dedi.

Cumhuriyetçi eyalet temsilcisi Matt Soper, konuya ilişkin "Şu anda kuaförlere lisans veriyoruz. Şu anda restoranları denetliyoruz. Benzer bir şeyleri ya da daha fazlasını cenaze evleri için de yapmamız gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Colorado Cenaze Direktörleri Derneği Başkanı Joe Walsh, derneğin tasarıyı desteklediğini söyledi. Walsh, tasarı ile uygulanacak kuralların gelecekteki olası aksilikleri önleyebileceğine inanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

190 cesedin bulunduğu cenaze evi sahipleri, bir cesedin istismarı da dahil olmak üzere yüzlerce suçlamayla karşı karşıya kaldı.