Dünyanın en yaşlı insanı bir yaş daha aldı

Yaşayan en yaşlı insan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile doğum gününü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:47
Dünyanın en yaşlı insanı bir yaş daha aldı
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Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Maria Branyas Morera, 117'nci doğum gününü kutladı. 

Morera, 4 Mart 1907'de doğdu ve Ocak 2023'te 118 yaşındaki Fransız Lucile Randon'un ölümünün ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

117 yaşındaki Morera, X hesabından paylaştığı mesajda "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" dedi. 

Morera, 122 yıl 164 gün yaşayan Fransız Jeanne Calment'e ait olan gelmiş geçmiş en yaşlı insan rekorunu kırmaya bir yıl daha yaklaştı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 117 yaşındaki kadın uzun yaşamasını "şans ve iyi genetiğe" ek olarak "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesizlik, pişmanlık duymamak, bolca pozitiflik ve zehirli insanlardan uzak durmaya" bağlıyor.

İşitme ve hareket kabiliyeti zayıf olmasına rağmen fiziksel ve zihinsel durumu iyi olan Morera, uzun yaşamın sırları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi uman araştırmacılar tarafından bilimsel testlere tâbi tutulmayı kabul etti.


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