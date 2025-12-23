Cenaze töreninde silahlı saldırı: Arkadaşının cenazesinde vurularak öldürüldü

Ekvador’da silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Mario Pineida’nın cenaze törenine katılan bir kadın, tören çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 39 yaşındaki Karen Grunauer Franco, arkadaşının cenaze töreninin ardından araçla bölgeden ayrıldığı sırada, başka bir araçtan açılan ateş sonucu vuruldu. Franco’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırı sırasında aracın erkek sürücüsünün olay yerinden kaçmayı başardığı ve yakınlardaki bir polis merkezine sığındığı bildirildi. Sürücünün daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Polis yetkilisi Luis Obando López, Franco’nun öldürülmesi ile futbolcu Mario Pineida ve partneri Guisella Fernández Ramírez’in geçen hafta uğradığı silahlı saldırı arasında olası bir bağlantının araştırıldığını söyledi.

Polis, Franco’nun herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını da doğruladı.

ARKADAŞININ CENAZESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Karen Grunauer Franco’nun, Pineida’nın partneri Guisella Fernández Ramírez ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

Franco’nun geride iki küçük çocuk bıraktığı belirtildi. Soruşturma sürerken şu ana kadar gözaltı yapılmadı.

Öte yandan bölgede yaşanan bir başka olayda, Meksika’da sosyal medya fenomeni Valeria Márquez, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, izleyiciler tarafından canlı yayında saniye saniye izlendi. Yerel basında yer alan iddialara göre, saldırganın güzellik salonuna müşteri ya da kargo görevlisi gibi girerek ateş açtığı öne sürüldü.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.