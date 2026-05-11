CENTCOM açıkladı: 4 gemi Umman Denizi’nde devre dışı bırakıldı

ABD Donanması’na ait USS Delbert D. Black (DDG-119) savaş gemisinin, İran’a yönelik ABD ablukasının uygulanması kapsamında Umman Denizi’nde devriye faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki ticari gemi trafiğinin sıkı şekilde denetlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre ABD güçleri şimdiye kadar 62 ticari geminin rotasını değiştirirken, 4 gemi ise abluka kurallarına uyum sağlanması amacıyla devre dışı bırakıldı.

İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle özellikle Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi çevresindeki askeri hareketlilik son dönemde dikkat çekiyor.

Dünya petrol ve doğalgaz taşımacılığının önemli bölümünün geçtiği bölgede yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.

ABD yönetimi, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla deniz ablukasını sürdürürken, Tahran yönetimi ise uygulamayı “hukuksuz” olarak nitelendiriyor.