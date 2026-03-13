CENTCOM açıkladı: Irak’ta düşen ABD uçağında 4 mürettebat öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın kuzeyinde düşen ABD’ye ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağında bulunan mürettebattan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada iki kişinin ise kurtulduğu bildirildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, düşen uçakta toplam 6 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından yapılan ilk incelemelere göre 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise kurtulduğu ifade edildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

İlk değerlendirmelere göre uçağın düşmesinin düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

ABD ordusu, hayatını kaybedenlerin isimlerinin, yakınlarına resmi bildirim yapılmasının ardından en az 24 saat geçtikten sonra açıklanacağını duyurdu.

İKİNCİ UÇAK İSRAİL'E İNMİŞTİ

KC-135 yakıt ikmal uçağı, başka bir yakıt ikmal uçağıyla meydana gelen bir çarpışmanın ardından düştü.

İkinci yakıt ikmal uçağı, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi. Uçuş takip verilerine göre, uçak uluslararası acil durum sinyali olan 7700 “squawk kodu” göndermişti.

Görüntüler, ikinci uçağın dikey stabilizatöründe hasar olduğunu gösteriyor.