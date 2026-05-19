CENTCOM'dan Hürmüz açıklaması: 88 ticari geminin rotası değiştirildi, 4 gemi 'etkisiz hale getirildi'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile ateşkes ilan edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın çevresinde başlattığı abluka çerçevesinde bugüne kadar 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

HÜRMÜZ’DE TANSİYON SÜRÜYOR

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilan edilen ateşkesin ardından abluka kararı aldığı 13 Nisan'dan bugüne kadar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve diğer ticari malları taşıyan gemilere yönelik engellemelerle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "CENTCOM güçleri, tam uyumluluğu sağlamak amacıyla (Hürmüz Boğazı'na doğru giden) 88 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, dün ABD'ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nden geçtiği sırada, geminin güvertesinde nöbet tutan bir ABD askerinin fotoğrafı paylaşıldı.

CENTCOM 16 Mayıs'ta, bölgede rotası değiştirilen gemi sayısının 78 olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söylemesi üzerine, İran'a yönelik planladıkları saldırıyı sadece "bir süreliğine" ertelediklerini açıklamasının ardından geldi.