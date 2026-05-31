CENTCOM duyurdu: İran'a giden 118 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.