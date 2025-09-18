Cephe hatları denetlendi: Moskova 'ilerliyoruz' dedi, Kiev yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov çarşamba günü Ukrayna’daki cephe hatlarını ziyaret etti.

Gerasimov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk (eski adıyla Krasnoarmeisk) yönünde en yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

“Ordumuz özel askeri operasyon bölgesinde neredeyse tüm yönlerde ilerliyor” diyen Gerasimov, Ukrayna ordusunun en iyi eğitimli birliklerini bölgeye kaydırdığını ancak bunun diğer cephelerde Rusya’nın ilerleyişini kolaylaştırdığını savundu.

Rusya’nın Donetsk dışında Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde de ilerlediğini belirten Gerasimov, kuzeydoğudaki Harkiv bölgesinde bulunan büyük ölçüde yıkılmış Kupyansk kenti ve Yampil yönünde de Rus birliklerinin mesafe kat ettiğini öne sürdü.

ZELENSKİ'DEN YALANLAMA

Rusya’nın iddiaları, Ukrayna cephesinden gelen açıklamalarla çelişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Sky News’e verdiği röportajda, “Son üç Rus taarruzu başarısız oldu. İki büyük saldırı daha planlıyorlar ama bu, Rusya’nın ciddi kazanım sağlayamadığının göstergesi” dedi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamalarda, Pokrovsk çevresinde Rus saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.

Açık kaynak haritalarla cephe hareketlerini takip eden DeepState adlı popüler askeri blog da yakın bir kasabada Ukrayna güçlerinin başarı sağladığını bildirdi.

Kupyansk yakınında görev yapan Ukraynalı bir askeri birim sözcüsü ise Rusya’nın saldırı girişiminin başarısız olduğunu ve çok sayıda Rus askerinin esir alındığını açıkladı.