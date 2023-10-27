Çeteler ile mücadelede tam gaz: Önce pembe tulum, şimdi de makyaj!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:44

Yeni Zelanda polis sözcüsü Mark Mitchell, ceketlere dikilen büyük çete armalarının yasaklanması önerisinin işe yaramaması halinde, çete üyelerinin yüzlerindeki dövmelerin üzerine fondöten sürmelerini ya da tutuklanmalarını düşüneceklerini söyledi.

Mitchell, "Eğer çeteler yüzlerine gamalı haç ve saldırgan dövmeler yaptırarak çete arması yasağını deleceklerini düşünüyorlarsa, bunu engellemek için harekete geçeceğiz" dedi.

Mitchell, Batı Avustralya'nın 2021 yılında çete üyelerinin dövmelerini makyajla kapatmalarına da izin veren yasaklamaya atıfta bulunarak, "Avustralya'da sabah uyandıklarında fondöten sürmek zorunda kalan kıdemli çete üyelerinin olduğu hikayeler var" ifadelerini kullandı.

Polisin çete üyelerinin buluşmasını nasıl engelleyeceği sorulduğunda Mitchell, "çete üyeleri bu konuda ciddi olduğumuzu anlayana kadar tutuklama yapmak zorunda kalacaklarını" söyledi.

Yeni Zelanda'da hükümet, polisin arama yetkilerini genişletmeyi, polisin mahkemeden arama izni alma zorunluluğunu kaldırmayı, sosyal medyada çete faaliyetlerini yasaklamayı ve polisin çete üyelerinin birbirleriyle konuşmalarını engellemek için sözlü dağılma bildirimleri yayınlamasına izin vermeyi öneriyor.

YENİ ZELANDA'DA ÇETELERİN VARLIĞI

Yeni Zelanda polisinin, özellikle moko adı verilen geleneksel yüz dövmelerinin son yıllarda yeniden canlandığı Maori'ler için çete ve kültürel dövmeler arasında ayrım yapmakta daha da zorlanacağı belirtiliyor.

Yeni Zelanda'da çeteler onlarca yıldır varlığını sürdürüyor, polisin Çete Zararı Öngörü Merkezi'nin son rakamlarına göre 33 çetenin üye sayısı yaklaşık 8,870.

Çetelerin, Yeni Zelanda toplumunda karmaşık bir yere sahip olduğu, şiddet ve suçun failleri olabildikleri gibi, kendi toplulukları içinde iyilik için güç olarak da hareket edebildikleri biliniyor.

Ülkenin en büyük çetesi olan Mongrel Mob'un üyeleri pek çok taşra kasabası ve şehrinde tanınıyor. Üyelerin, yüzlerinde buldog köpekleri de dahil olmak üzere çeşitli amblem dövmeleri yer alıyor.