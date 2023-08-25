'Çevre dostu' olarak bilinen kağıt pipetler, kalıcı zehirli kimyasallar içeriyor

Yapılan yeni bir araştırmada, kağıt pipetlerin insanlar, vahşi yaşam ve çevre için risk oluşturabilecek potansiyel olarak toksik kimyasallar içerdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:11
'Çevre dostu' olarak bilinen kağıt pipetler, kalıcı zehirli kimyasallar içeriyor
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Plastik muadillerine kıyasla "çevre dostu" olarak kabul edilen kağıt pipetlere yönelik yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında test edilen kağıt ve bambu pipetlerin çoğunda uzun ömürlü ve zaman içinde insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan poli ve perfloroalkil maddeler (PFAS) tespit edildi.

Araştırmada, mağazalardan ve fast-food restoranlarından alınan çeşitli malzemelerden yapılmış pipetler analiz edildiği ve 20 kağıt pipet markasından 18'inin PFAS içerdiği, plastik ve cam versiyonlarında ise daha düşük sıklıkta tespit edildiği belirtildi.

Test edilen çelik pipetlerin hiçbirinde PFAS izine rastlanmadığı, ancak kağıt pipetlerdeki kimyasalların uzun yıllar boyunca vücutta kalıcı olacağı konusunda uyarı yapıldı.

2020'den beri dünya çapında yasaklanan PFAS kimyasallarının, doğum ağırlığı, tiroid hastalığı, kolesterol seviyelerinde artış, karaciğer hasarı, böbrek kanseri ve testis kanseri gibi bir dizi sağlık sorununa neden olduğu biliniyor.


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