İngiltere, Prigojin'in 'büyük olasılıkla' öldüğünü açıkladı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:22

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir savunma istihbarat güncellemesinde, Prigojin'in uçakta olduğuna dair henüz kesin bir kanıt bulunmadığını, ancak bunun "kuvvetle muhtemel" olduğunu açıkladı.

Bakanlık, "Prigojin'in ölümü Wagner grubu üzerinde kesinlikle derin bir istikrarsızlaştırıcı etki yaratacaktır" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.