Çevreci grup ortaya çıkardı: 'Plastik şişelere sokulmuş İncil'den ayetler...'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:29

İngiltere'de plastik şişelere sokulmuş İncil ayetlerinin Coleraine bölgesindeki Bann nehrine atılması çevrecileri kızdırdı.

Sea2It adlı bir çevre grubu, yapılan eyleme tepki göstererek, "İnancınız ya da Tanrı'nın sözünü yaymak için nedeniniz ne olursa olsun, bu eylem güzel nehrimizi kirletiyor" açıklamasında bulundu.

Yerel kilise sakinlerine seslenen çevre grubu, "Coleraine kiliselerinden herhangi biri, plastik şişelerdeki İncil mesajlarını bu endüstriyel ölçekte Coleraine'deki Bann nehrine kimin attığını biliyor mu? İnancınız ya da Tanrı'nın sözünü yaymak için nedeniniz ne olursa olsun, bu eylem güzel nehrimizi kirletiyor" ifadelerini kullandı.

Çevre grubu, "2023 yılında içlerinde mesajlar bulunan bu şişelerden 670 adet daha topladık. Ne yazık ki 2024 yılında da yeni bir parti yeni yılda nehre bırakılmış görünüyor" diye konuştu.