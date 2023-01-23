Çevreciler polis arabasını ateşe verdi: 'Polis Kentine Dur'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 16:09

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 16:13

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde, "Polis Kentine Dur" adlı gösterilerde bir polis arabası ateşe verildi. Binaların tahrip edildiği olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı.

Fox5 Atlanta'nın haberine göre, protesto alanındaki siyah maskeli eylemciler, Atlanta Polis Vakfı'nın gökdelenine taş ve havai fişek fırlattı.

Atlanta Emniyet Müdürü Darin Schierbaum, "Soruşturmanın ilk aşamalarında yaşanan olayların amacı zarar vermeye devam etmekti ve bu gerçekleşmedi" dedi.

Emniyet Müdürü Schierbaum, yetkililerin şiddeti iki blok içinde durdurduğunu ve hiçbir vatandaşın ya da kolluk kuvvetinin yaralanmadığını söyledi.

Georgia Valisi Brian Kemp şiddeti kınadı ve olaya müdahale eden polis memurlarına teşekkür etti.

Cumhuriyetçi vali Kemp attığı tweet'te "Şiddet ve yasadışı mal tahribatı protesto eylemi değildir. Bunlar Georgia'da müsamaha gösterilmeyecek suçlardır ve sonuna kadar kovuşturulacaktır" ifadesinde bulundu.

Göstericiler, protesto öncesinde sosyal medyada "Polis bir protestocuyu öldürdü. Ayağa kalkın. Karşılık verin" sözleriyle eylem çağrısında bulunmuştu.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Tortuguita adını kullanan 26 yaşındaki Manuel Teran, kamu güvenliği eğitim merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen protestolarda memurların "sözlü komutlarına" uymadı. Bir polis memurunu karnından vuran Tortuguita, polisin olaya müdahele etmesi sonucunda polis tarafından öldürüldü.

Tortuguita'nın ölümü sebebiyle Atlanta kent merkezinde "Polis Kentine Dur" gösterisi düzenlendi. Ancak gösteriler kısa süre sonra şiddet eylemlerine dönüştü.

Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), Tortuguita'nın bir eyalet polisini vurup yaraladıktan sonra polisler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ancak aktivistler olayı "cinayet" olarak nitelendirdi ve bağımsız bir soruşturma talep etti.