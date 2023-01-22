ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: 10 ölü
ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda, 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Los Angeles ilçesi Şerif Departmanı'nda görevli Çavuş Bob Boese, saldırının Monterey Park'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini ve saldırganın erkek olduğunu açıkladı.
Saldırı, yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi.
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