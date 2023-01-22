ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: 10 ölü

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:50

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:50

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Los Angeles ilçesi Şerif Departmanı'nda görevli Çavuş Bob Boese, saldırının Monterey Park'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini ve saldırganın erkek olduğunu açıkladı.

Saldırı, yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi.