Cezayir karasularını ihlal eden iki turist, sahil güvenlik tarafından vuruldu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:03

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:03

Fas açıklarında jet-ski kullanan iki kişi, "Cezayir'in egemenlik alanını ihlal etmeleri" üzerine Cezayir sahil güvenliği tarafından vurularak öldürüldü.

Her ikisi de Fransız ve Fas vatandaşı olan Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer, Fas'ın kuzeydoğu kıyılarındaki Saidia sahil beldesinde jet-ski ile denizde gezerken, "yanlışlıkla" yönlerini kaybederek Cezayir karasularına girdiler.

Durumu fark eden Cezayir sahil güvenlik ekipleri, jet-ski'ye doğru ateş açmaya başladı. Le360'a göre jet-ski yakınlarındaki üçüncü bir kişi de Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklandı.

Bir başka jet-ski'de bulunan Bilal'in küçük kardeşi Mohamed Kissi, abisinin vurulmadan önce yetkililerle konuşmaya çalıştığını belirterek, "Kaybolduk ama kendimizi Cezayir'de bulana kadar yolumuza devam ettik. Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu bize doğru geldi ve botta bulunanlar bize ateş etti. Tanrı'ya şükür ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı da tutukladılar" dedi.

Mohamed, Fas sahil güvenliği tarafından kurtarılmadan önce Fas sularına doğru yüzmeye çalıştığını kaydederek, abisi ve Merchouer'e beşten fazla mermi isabet ettiğini, buna rağmen ikisinin bölgeden uzaklaştığını ifade etti.

Fas hükümeti sözcüsü Mustapha Baitas, jet-ski'nin vurulması sonucu hayatını kaybedenler hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddederek, bunun "yargıyı ilgilendiren bir mesele" olduğunu söyledi.