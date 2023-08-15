Cezayir, Barbie filmini yasaklayan son ülke oldu

Sinemalarda gişe rekorları kırmaya devam eden "Barbie" filmine yasak da Cezayir'den geldi. Cezayirli üst düzey bir yetkili, ülkede "Barbie" filminin yasaklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:42
Cezayir, Barbie filmini yasaklayan son ülke oldu
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2023'ün en iyi açılışını yaptığı belirtilen "Barbie" filmi, gişe rekorları kırmayı sürdürüyor.

Üst düzey yetkili ve yerel 24H Algerie haber sitesinin yaptığı açıklamaya göre Cezayir, filmi yasakladı.

Film, ülke genelindeki bazı sinemalarda birkaç haftadır gösterilmekteydi.

Cezayir Kültür Bakanlığı'nın sinemalarda gösterilen filmlerin içeriğini denetllediğini ve gösterilmesini durdurabildiğini hatırlatan yetkili, filmin "eşcinselliği ve diğer Batılı sapkınlıkları teşvik ettiğini" ve "Cezayir'in dini ve kültürel inançlarına uymadığını" söyledi.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı film, 21 Temmuz'daki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Film, Lübnan ve Kuveyt de filmi yasaklanmıştı.


Cezayir Film barbie

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