Cezayir'den BM Genel Kurulu'nda Filistin ve Batı Sahra vurgusu
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Filistin ve Batı Sahra halklarına desteğinin süreceğini söyledi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na hitap etti.
Ramtan Lamamra, konuşmasında, Cezayir'in Filistin halkının başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız devletlerini kurma hakkına desteğini yineledi. Cezayirli Bakan, Filistin meselesinin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın anahtarı olmaya devam ettiğini vurguladı.
Lamamra, Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır çekişme meselesi olan Batı Sahra konusuna da değinerek, Batı Sahra topraklarının Fas’ın “işgali altında” olduğunu, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin ve bağımsızlık haklarının zaman aşımıyla düşmeyeceğini savundu.
Lamamra, BM’ye sorunu çözme yönündeki çabalarını iki katına çıkarma çağrısı yaptı.
Lamamra ayrıca, Libya halkının demokratik ve modern bir devlet inşa etme isteklerine cevap veren özgür ve adil seçimler düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Mali’de dış müdahalelerin sonlandırılmasına vurgu yaptı.
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