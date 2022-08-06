Cezayir'den Çin'e destek: Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:21

Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in Pekin Büyükelçisi Hasan Rabhi’nin, İslam ülkeleri diplomatik misyon temsilcileri ile birlikte 4 Ağustos'ta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Çin basınının Tayvan meselesindeki gelişmelerle ilgili sorusuna verdiği yanıta yer verildi.

Büyükelçi Rabihi, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararında açıkça yer almaktadır” dedi.

Açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kuruluşundan bu yana, aralarında ABD'nin de bulunduğu 181 ülkenin Çin ile “Tek Çin” ilkesine dayalı diplomatik ilişkiler kurduğuna dikkat çekilerek, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun üzerinde mutabık olduğu uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm olduğuna vurgu yapıldı.