Cezayir'den Filistin'e destek: İsrail ile normalleşme olmaz

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:47

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:47

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız L'Opinion gazetesine verdiği röportajda, "Bizim derdimiz Filistin Devleti'nin kurulmasıdır" dedi.

"Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile normalleşme olmaz" ifadesini kullanan Tebbun, Filistin Devleti'nin kurulması durumunda Cezayir'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya, "Elbette, o gün geldiğinde" yanıtını verdi.

Ülkesinin Fransa ile ilişkileri konusunda ise Tebbun, "ilişkileri koparma niyetinde olmadıklarını" belirterek, "ilişkilerde bir kopuş yaşanmaması için çok çaba sarf edildiğini" kaydetti.

Fransa’nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunların arasında Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettikleri Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.