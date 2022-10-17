Cezayir'den Fransa'ya tepki: 1961’deki Paris Katliamı 'kara gün' olarak nitelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 1961’deki Paris Katliamı’nı “kara gün” olarak niteledi.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:06
Cezayir'den Fransa'ya tepki: 1961’deki Paris Katliamı 'kara gün' olarak nitelendi
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