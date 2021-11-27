Cezayir'den Suriye hükümetinin Arap Birliği Zirvesi'ne katılımına yeşil ışık
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye hükümetinin Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği sinyali verdi.
Cezayir devlet televizyonu haberine göre Tebbun, Esad yönetiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kendilerinin ayrılanları bir araya getirme amacı güden bir ülke olduklarını söyleyen Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." dedi.
Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Suriye hükümetini, sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu. Cezayir, söz konusu karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı