Charlie Kirk suikastçısına ait yeni görüntüler yayınlandı: Gizemli tişörtte derin ayrıntı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi yakınlarında kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Videoda şüpheli suikasktçı, bir evin çatısından atlayarak kaçarken görülüyor. Yetkililer, çatıda ayakkabı izi, kol ve avuç içi izi tespit ettiklerini; ayrıca olay yerine yakın bir ormanlık alanda cinayette kullanılan silah ve mühimmatın bulunduğunu açıkladı.

TİŞÖRTTE DERİN MESAJ

Engelli Gaziler Ulusal Vakfı (DVNF) CEO’su Joe Van Fonda, şüphelinin üzerinde görülen uzun kollu siyah tişörtün vakıf tarafından özel bağışçılara gönderilen ürünlerden biri olduğunu söyledi. Bu tişörtlerin kamuya açık satılmadığını, yalnızca sınırlı sayıda dağıtıldığını belirtti.

Van Fonda, 2023’ten bu yana bu modelin çok az sayıda gönderildiğini, çoğu bağışçının ise 60 yaş üstünde olduğunu ifade etti.

TRUMP'TAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, yakın müttefiki Kirk’ün öldürülmesi üzerine destekçilerine 'şiddet içermeyen' bir şekilde tepki verme çağrısında bulundu. Trump, saldırının arkasında 'radikal sol'un olduğunu iddia ederken, taraftarlarını ihtiyatlı olmaya davet etti.

HEDEF GÖZETİLEREK...

Polis henüz kimseyi gözaltına almadı ancak FBI, saldırının 'hedef gözetilerek' gerçekleştirildiğini duyurdu. Charlie Kirk, Çarşamba günü Utah’taki bir üniversitede düzenlenen etkinlikte boynundan vurularak hayatını kaybetti. Amerikan sağında adeta 'şehit' olarak anılmaya başlanan Kirk’ün öldürülmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charlie Kirk (1993–2025), ABD’nin en tanınmış aşırı-sağ, muhafazakâr aktivistlerinden, yazar ve siyasi yorumcularından biriydi. 18 yaşındayken kurduğu Turning Point USA (TPUSA) adlı örgütle adını duyurdu. Bu örgüt, özellikle üniversite kampüslerinde muhafazakâr değerleri yaymayı ve 'solun hegemonyasına karşı gençleri örgütlemeyi' hedefliyordu.

Kirk, kısa sürede ABD sağının gençlik hareketleri içinde öne çıkan bir figür oldu. Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve milyonlara ulaşan sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye seslendi.

FİKİRLERİ VE TARTIŞMALI ÇIKIŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’dan itibaren en güçlü genç destekçilerinden biri oldu. Trump’ın göçmen karşıtı politikalarını ve 'önce Amerika' çizgisini savundu.

Kirk, ABD’de 'radikal solun' aile değerlerini ve geleneksel toplumu tehdit ettiğini ileri sürdü. LGBTQ+ hakları, kürtaj, göçmenlik ve eğitim sistemi gibi konularda sert ve kutuplaştırıcı açıklamalarıyla gündeme geldi.

ABD Anayasası’ndaki ikinci maddeyi (silah taşıma hakkı) sıkı biçimde savunarak Ulusal Tüfek Birliği (NRA) ile aynı çizgide konumlandı.

FANATİK BİR İSRAİL DESTEKÇİSİ

Kirk, İsrail’e koşulsuz desteğiyle biliniyordu. Filistin politikalarını eleştiriyor, Gazze'deki soykırım konusunda tartışmalı çıkışlar yapıyor, İsrail’i “Ortadoğu’daki demokrasinin kalesi” olarak nitelendiriyordu.

Filistin-İsrail çatışması boyunca İsrail’in askeri operasyonlarını, 'ne pahasına olursa olsun' haklı bulduğunu sık sık dile getirdi. İsrail'i ziyaret etti, İsrail bayraklarıyla pozlar verdi. Bu tavrı, ABD’deki Yahudi lobileriyle güçlü bağlar kurmasını sağladı.

ÖLÜMÜ

11 Eylül 2025’te Utah’ta bir üniversitede düzenlenen etkinlik sırasında boynundan vurularak öldürüldü. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırının 'hedef gözetilerek' yapıldığını açıkladı.

Ölümü, Amerikan sağında büyük yankı uyandırdı; destekçileri onu 'Trump kuşağının şehidi' olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump da yakın müttefiki olan Kirk’ün öldürülmesine sert tepki gösterdi.