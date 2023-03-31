Chatbot'a İtalya'da erişim engeli

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:40

İtalya, OpenAI firmasının ürettiği Chatbot sohbet programına, kullanıcı verilerine saygı göstermediği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

İtalya Veri Koruma Kurumu (DPA), "derhal yürürlüğe girecek" olan erişim engelinin "OpenAI'ye karşı İtalyan kullanıcı verilerinin işlenmesinin geçici olarak sınırlandırılması" ile sonuçlanacağını açıkladı.

DPA, soruşturma başlattığı yapay zeka uygulmasının "20 Mart'ta uygulamanın kullanıcı konuşmaları ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığını" söyledi.

DPA, "Platformun işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplu olarak toplanması ve depolanmasını" haklı gösterecek hiçbir yasal dayanak bulunmadığını ve "küçükleri gelişim ve farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığını" ifade etti.

AFP'de yer alan haberde, Şirketin, 20 milyon Euro (21,7 milyon dolar) ya da yıllık gelirlerinin yüzde 4'üne varan para cezasına çarptırılması halinde, gözlemcinin endişelerini nasıl gidereceğini yanıtlamak için 20 günü olduğu belirtildi.