ChatGPT veterinerlerin koyamadığı teşhisi koydu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:10

Kullanıma açıldığı günden bu yana dünyanın pek çok yerinden milyonlarca kişiye seslenen ChatGPT, bu sefer de bir evcil hayvanın hayatını kurtaracak teşhisin koyulmasını sağladı.

ChatGPT şu anda makale yazmak, ödev yaptırmak veya ilişki tavsiyesi almak için pek çok şekilde kullanılıyor.

CHATGPT VETERİNERİN TEŞHİS KOYMASINI SAĞLADI

Twitter'da "@peakcooper" adlı bir kullanıcı ChatGPT'nin köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını yazdı.

Veterinerler, kullanıcının Border Collie cinsi köpeğine kene kaynaklı bir hastalıktan teşhis koymuş ve tedavi görmeye başlamış. Ancak köpeğin durumu takip eden günlerde kötüleşmiş ve konu hakkında yeni bir teşhis koyulmamış.

Köpeğin dişetlerindeki kanın çekildiğini ve bu sebeple dişetlerinin solgunlaştığını fark eden sahibi, veterinere tekrar gittiğinde herhangi bir sonuç alamadığını aktardı.

Köpeğinin semptomlarının kötüleşmesi üzerine durumunu ve koyulan teşhisleri ChatGPT'ye detaylı bir şekilde yazmış.

Kısa süre içinde köpeğinde kene kaynaklı kan rahatsızlıklarının ortaya çıkmış olabileceğini aktaran ChatGPT'nin 'teşhisini' veterinere gösteren kullanıcı gerçekten de bu sebeple köpeğin savunma hücrelerinin kırmızı kan hücrelerine saldıran bir anemi türüne sahip olduğunu öğrenmiş.

Köpek, aktarıldığı kadarıyla doğru teşhis sayesinde iyileşmeye başladı.