ChatGPT veterinerlerin koyamadığı teşhisi koydu
Pek çok alanda karşımıza çıkan ChatGPT, bu sefer de veterinerlerin teşhis edemediği köpeğin hastalığını bularak, hayatının kurtulmasını sağladı.
Kullanıma açıldığı günden bu yana dünyanın pek çok yerinden milyonlarca kişiye seslenen ChatGPT, bu sefer de bir evcil hayvanın hayatını kurtaracak teşhisin koyulmasını sağladı.
ChatGPT şu anda makale yazmak, ödev yaptırmak veya ilişki tavsiyesi almak için pek çok şekilde kullanılıyor.
CHATGPT VETERİNERİN TEŞHİS KOYMASINI SAĞLADI
Twitter'da "@peakcooper" adlı bir kullanıcı ChatGPT'nin köpeğinin hayatını nasıl kurtardığını yazdı.
Veterinerler, kullanıcının Border Collie cinsi köpeğine kene kaynaklı bir hastalıktan teşhis koymuş ve tedavi görmeye başlamış. Ancak köpeğin durumu takip eden günlerde kötüleşmiş ve konu hakkında yeni bir teşhis koyulmamış.
Köpeğin dişetlerindeki kanın çekildiğini ve bu sebeple dişetlerinin solgunlaştığını fark eden sahibi, veterinere tekrar gittiğinde herhangi bir sonuç alamadığını aktardı.
Köpeğinin semptomlarının kötüleşmesi üzerine durumunu ve koyulan teşhisleri ChatGPT'ye detaylı bir şekilde yazmış.
Kısa süre içinde köpeğinde kene kaynaklı kan rahatsızlıklarının ortaya çıkmış olabileceğini aktaran ChatGPT'nin 'teşhisini' veterinere gösteren kullanıcı gerçekten de bu sebeple köpeğin savunma hücrelerinin kırmızı kan hücrelerine saldıran bir anemi türüne sahip olduğunu öğrenmiş.
Köpek, aktarıldığı kadarıyla doğru teşhis sayesinde iyileşmeye başladı.
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