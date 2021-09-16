Chauvin, 14 yaşındaki siyah çocuğun ensesine de bastırmış!

16 Eylül 2021 Perşembe, 22:13

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyah George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, 2017’de yaşanan başka benzer bir olay için hakim karşısına çıktı.

Cezasını çektiği hapishaneden video konferans yoluyla duruşmaya katılan Chauvin, 2017’de yerde yatan kelepçeli 14 yaşındaki siyah bir çocuğun ensesine dizi ile basmak ve başına el feneri ile vurmakla suçlandı.

Chauvin, mahkemede, federal savcıların söz konusu çocuğun "sivil haklarını ihlal ettiğine" yönelik suçlamalarını reddettiğini söyledi.

Hakim davayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyah George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu. Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.