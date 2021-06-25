George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'e 22 yıl 6 ay hapis cezası
Siyah Amerikalı George Floyd’un boynuna 9 buçuk dakika boyunca dizini bastırarak öldürmekten geçen Nisan ayında suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Siyah Amerikalı George Floyd’un boynuna 9 buçuk dakika boyunca dizini bastırarak öldürmekten geçen Nisan ayında suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir mahkeme, siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin'i 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Davaya bakan yargıç Peter Cahill, Chauvin'in yaklaşık 270 ay hapis cezasına çarptırılacağını belirtti. Cahill, kararın 22 sayfalık gerekçesinin daha sonra paylaşılacağını belirtti.
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