Chomsky'den çarpıcı açıklamalar: Tek dertleri 'en seçkin yüzde bir'in iktidarını pekiştirmek

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:50

Chomsky, Confabulario'ya demecinde, "ABD'de aşırı sağın yükselişi, birkaç eyalette kürtaj hakkının iptaline yönelik çıkarılan yasalarda görülebilir" sözlerine yer verdi.

Bir taraftan bireysel silahlanmayı teşvik ederken diğer taraftan neoliberal ekonomik modeli sıkı sıkıya savunduğunu söylediği Kongre üyesi Cumhuriyetçilerin tek derdinin nüfusun en seçkin yüzde birlik diliminin iktidarını garanti altına almak olduğunu söyleyen Chomsky, sözlerine şöyle devam etti:

“Neoliberal programlar bir bütün olarak büyük yatırımcılara ve şirketlere fayda sağlamak için tasarlandıkları için, sınıf mücadelesinin önündeki acımasız engeller olarak kabul edilmelidir...”

"BASKIN GRUPLARIN ÇIKARLARI..."

Chomsky, röportajında Meksika'da yaşanan istikrarı azaltıcı organize suç olaylarına da temas etti. Chomsky bu bağlamda, ABD güvenlik örgütlerinin Meksika kartellerini terörist gruplar olarak kabul etmediğini, bu alanda da geniş halk kitleleri yerine baskın grupların çıkarlarını öncelediğini belirtti.

Röportajda, Meksika ve ABD arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Chomsky, fosil yakıt üretimine yönelik ikili taahhüdün öncelikle üretici şirketler ve onlara finansman sağlayan bankalara fayda sağlayacağını belirtti.

Chomsky, vergi sisteminin, pek çok avantajdan yoksun olan geniş halk kitleleri lehine düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.