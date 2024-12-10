CHP Paris Birliği'nde ilk kongre: Hedef Avrupa'da da birincilik

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:26

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:04

Cumhuriyet Halk Partisi Paris Birliği yeniden yapılanma çerçevesinde ilk kongresini yaptı. CHP Paris Birliği Başkanlığına Nazım Ergin delegenin oylarının tümünü alarak Başkan seçildi.

Paris’te yapılan kongreye CHP Yurt Dışı Örgütlerinden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm, Yurt Dışı Koordinatörü Hakverdi Gürbüz, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma ile Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras ile çeşitli toplum örgütleri katıldı.

Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde birinci parti olarak çıkan CHP, yurt dışında da birinci parti olma hedefi doğrultusunda Avrupa ülkelerindeki yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt Dışı Örgütler sorumlusu Mehmet Tüm, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını getirdiğini ifade ederek, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde partimizin halkın iradesini esas alan özgürlükçü ve çağdaş bir Türkiye hedefi doğrultusunda sosyal demokrat ilkelere bağlı duruşu Türkiye’nin her geçen gün kararan siyasi sürecine adeta bir deniz feneri gibi ışık tutmuş ve halkımızın umudu olarak kendini göstermiştir" dedi.

Türkiye’de sosyal demokrasiye olan ihtiyaçların son yıllarda dahada belirgin hale geldiğinin vurgulayan Tüm, kayyum uygulamalarını eleştirerek "Parti olarak bu anti demokratik uygulamaların karşısında halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. AK Parti Türkiye’yi tek adam rejimiyle yönetiyor. Bugün yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış, medyanın yüzde 90’ı iktidarın kontrölüne geçmiştir. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘e bağlılık yemini eden teğmenlerimiz vicdansızca ordudan ihraç edilmek isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’na da ne hukuksal ne de vicdani hiçbir dayanağı olmayan davalarla siyasi yasak getirilmek isteniyor. Avrupa’da başlattığımız bu örgütlenme mücadelesinin, dayanışmasının ve umudun hepimize güç verdiğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

CHP Paris Birliği Başkanlığına seçilen Nazım Ergin ise yaptığı konuşmasında "Cumhuriyet'in 101. Yıl dönümünde Paris'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesi ve sözcüsü olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Sadece bir genel kurul yapmak için toplanmadıklarına dikkat çeken Ergün, "Memleket hasretiyle yanan yüreklerimizi, Cumhuriyet sevdasını, CHP ‘ye olan bağlılığımızı büyütmek için Avrupa’nın dört bir yanını saracak bir ateşe dönüştürerek ülkemizin aydınlık yarınlarına güç vereceğiz" dedi.