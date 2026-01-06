CIA değerlendirmesi basına sızdı... ABD, Venezuela’da kimlerle çalışmak istiyor?

Washington yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu Caracas'taki konutundan 'silah zoruyla' kaçırmasının ardından, ülkedeki Amerikancı sözde muhalefet lideri María Corina Machado’nun iktidarı devralacağına yönelik söylentiler ortaya atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise kendisine Başkan Maduro'yu kaçırdığı için teşekkür eden Machado’nun, 'ülkesinde saygı görmediğini' belirterek tartışmalara son noktayı koymuştu. Oysa Machado, geçen yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü dahi Trump'a ithaf etmişti.

The Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan ve gizli bir CIA raporuna atıf yapan habere göre, Trump'ın bu davranışının temel nedeni, ABD’nin Venezuela’da rejim değişikliği hedeflediği yönündeki algıyı değiştirmek.

CIA'DAN 'ÖZEL' DEĞERLENDİRME

WSJ'ye göre, ABD istihbaratının hazırladığı gizli bir değerlendirme, başta mevcut Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodríguez olmak üzere, Maduro yönetiminin üst düzey isimlerinin, kısa vadede istikrarı koruması hedeflenen geçiş hükümetini yönetmeye 'en elverişli aktörler' olduğuna işaret ediyor.

WSJ'nin iddiasına göre bu analiz, Amerikan istihbarat örgütü CIA tarafından hazırlandı ve Trump ile yönetimin sınırlı sayıdaki üst düzey yetkilisine sunuldu. Bazı kaynaklar, bu değerlendirmenin Trump’ı, Nobel ödüllü sözde muhalefet lideri yerine, Maduro’nun yardımcısını desteklemeye yönelttiğini öne sürüyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

WSJ'ye göre Trump, Maduro sonrası kısa vadeli istikrarın ancak silahlı kuvvetler ve ülkedeki diğer elitlerin desteğini alan bir isimle sağlanabileceğine ikna olmuş görünüyor. Gizli raporda, Rodríguez’in yanı sıra rejimin iki üst düzey ismi daha, 'düzeni koruyabilecek olası geçici liderler' olarak anılıyor.

İsimleri açıkça belirtilmese de Rodríguez’e ek olarak İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in de öne çıkan figürler olduğu ifade ediliyor.

CIA raporuna göre, polis ve ordu üzerindeki etkileriyle bilinen bu iki sert isim, her türlü siyasi geçiş sürecini baltalayabilecek kapasiteye sahip. Her ikisi de, Maduro’ya yöneltilenlere benzer, ABD kaynaklı cezai suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor ve Washington’la iş birliğine sıcak bakmaları beklenmiyor.

Kaynaklara göre Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, bu değerlendirmeyi yaklaşık iki hafta önce CIA’dan talep etti ve Venezuela planı çerçevesinde yapılan görüşmelerde ele alındı.