CIA Direktörü Burns: Ankara, çelişkili pek çok ilişkiyi idare etme konusunda çok usta

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:10

CIA Direktörü William Burns, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

William Burns, Rusya ve İran'ın şu anda birbirlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, ancak bölgesel ve uluslararası düzeyde "rakip" olduklarını dile getirdi.

Burns, "Her iki ülke de ağır yaptırım uygulanan ülkeler, her ikisi de siyasi izolasyondan çıkmak istiyor. Fakat, birbirlerine ihtiyaçları olduğuy zaman da bile birbirlerine gerçekten güvenmiyorlar, aralarında enerji ve tarihi alanda bir rekabet var" dedi.

Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "intikam havarisi" şeklinde niteleyerek, "Güç üzerindeki hakimiyeti sıkılaştıkça, danışman çevresi daraldıkça, kendi kişisel kader anlayışı ve risk iştahı arttı" diye konuştu.

Burns, İran'ın füze programlarına işaret ederek, "Şu anda Orta Doğu'daki en büyük füze cephaneliğine sahipler" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORU ÇABALARI ÖVGÜYE DEĞER'

William Burns, Türkiye'ye değinerek, Ankara'nın uluslararası ilişkilerde "çok usta" olduğunu ifade etti.

Burns, Türkiye, Rusya ve İran ile katıldığı Tahran Zirvesi'ne dikkat çekerek, "Türkiye, ilişkilerde çok usta ve görünüşte çelişkili pek çok ilişkiyi idare etme konusunda çok fazla yeteneğe sahip" ifadelerini kullandı.

Burns ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'daki tahıl koridoru girişimlerini sıcak karşıladıklarını belirterek, "Bu övgüye değer bir çaba... Türkiye'nin bu konuda cesaret verici açıklamaları da var" dedi.