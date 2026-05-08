CIA raporu: İran füze stokunun büyük bölümünü korudu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) analizine göre İran, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70’ini korumayı başardı.

Raporda, Tahran yönetiminin yer altındaki füze depolarının büyük bölümünü yeniden faaliyete geçirdiği, hasarlı füzeleri onardığı ve yeni füze üretimine başladığı belirtildi.

Washington Post’un CIA analizine dayandırdığı haberine göre İran ayrıca savaş öncesindeki mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’ini de elinde tutuyor.

Söz konusu değerlendirme, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesini ciddi ölçüde zayıflatma hedefinin tam anlamıyla gerçekleşmediği yorumlarına yol açtı.

“FÜZELERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE YOK EDİLDİ”

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamada İran’ın füze kapasitesinin büyük ölçüde imha edildiğini savundu.

Trump, “Füzeleri neredeyse tamamen yok edildi. Ellerinde muhtemelen yüzde 18-19 civarında kapasite kaldı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın füze fırlatma kapasitesinin “önemli ölçüde zayıflatıldığını” ileri sürdü.

Rubio, İran’ın binlerce füze ve İHA’dan oluşan bir “koruma kalkanı” oluşturarak nükleer programını bu savunma altında ilerletmek istediğini savunarak, “Artık o konvansiyonel kalkanları yok” ifadelerini kullandı.

ABD’nin temel hedeflerinden biri olan İran’ın askeri kapasitesini sınırlama planının beklenen sonucu vermemesi üzerine Washington yönetiminin strateji değiştirdiği değerlendiriliyor.

7 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan ateşkes sonrasında Trump yönetiminin, doğrudan bombardıman yerine İran limanlarına yönelik ekonomik baskıya ağırlık verdiği belirtiliyor.

Habere göre Trump, İran’ı müzakere masasında taviz vermeye zorlamak için liman ablukasının hava saldırılarından daha etkili olacağı görüşünde.

“İRAN AYLARCA DAYANABİLİR”

Pakistan’ın arabuluculuğunda süren görüşmelerde tarafların anlaşmaya “yakın olduğu” açıklansa da CIA analizinde İran ekonomisinin abluka koşullarında bile en az üç ila dört ay dayanabileceği değerlendirildi.

Bir ABD’li yetkili ise İran yönetiminin siyasi iradesinin hafife alınmış olabileceğini belirterek, “Radikal, kararlı ve ABD’nin siyasi iradesinden daha uzun süre dayanabileceklerine inanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li üst düzey bir istihbarat yetkilisi ise İran limanlarına yönelik ablukanın ciddi ekonomik hasar yarattığını savundu.

Yetkili, “İran ordusu ağır darbe aldı, donanması yok edildi ve liderleri saklanıyor. Rejimin elinde kalan tek şey kendi halkının çektiği acıyı uzatmak” ifadelerini kullandı.

PETROL GELİRLERİNDE KAYIP MI YAŞANIYOR?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın ana petrol terminali olan Hark Adası’ndaki depolama kapasitesinin dolmasıyla birlikte günlük yaklaşık 170 milyon dolar gelir kaybına uğrayacağını söyledi.

Ancak bazı kaynaklar, Tahran yönetiminin petrolü tankerlerde depoladığı ve kara yolları üzerinden kaçak satış yöntemlerine yönelmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise İran’ın askeri ve ekonomik açıdan ağır darbe aldığını savunarak, “Trump tüm kartları elinde tutuyor” açıklamasını yaptı.