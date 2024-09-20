'CIA tarihinin en büyük suistimal vakalarından biri...' ABD'nin gizli görev ajanına 30 yıl hapis cezası verildi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:21

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:29

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) uzun süre görev yapan Brian Jeffrey Raymond, dünyanın çeşitli bölgelerinde görev yaptığı sırada iki düzineden fazla kadına ilaç verip bayılttıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 yıl federal hapishaneye mahkum edildi. Raymond’un suistimalleri, kurbanlarının bilinçsiz hallerinde çekilmiş 500'den fazla görüntüyle belgelendi.

ABD Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Raymond için "tam anlamıyla bir cinsel yırtıcı" ifadesini kullanarak, savcıların talep ettiği en yüksek cezayı verdi. Mahkeme süresince, Raymond’un cinsel saldırılarının 2006'dan bu yana Meksika, Peru ve başka ülkelerde benzer bir model izlediği ortaya kondu.

SALDIRILARIN YÖNTEMİ

Raymond, Tinder ve benzeri flört uygulamaları üzerinden tanıştığı kadınları, hükümete ait lojmanında şarap ve atıştırmalıklar ikram ederek kandırdı. Kadınlar bayıldığında, saatler boyunca onları çıplak bir şekilde pozlandırıp fotoğraflarını çekti ve ardından cinsel saldırıda bulundu.

Duruşma sırasında, Raymond'un kurbanları mahkemede numaralarla tanımlanarak ifade verdi. Bazı kadınlar, kendilerine ne olduğundan FBI'ın gösterdiği fotoğraflar sayesinde haberdar olduklarını söyledi. Bir kurban, fotoğraflarda kendisini bir ceset gibi gördüğünü ifade ederken, başka bir kurban sürekli yaşadığı travmalar nedeniyle sinir krizi geçirdiğini anlattı.

CIA İÇİNDEKİ CİNSEL SUİSTİMAL KRİZİ

Raymond’un cezalandırılması, CIA’deki cinsel suistimal vakalarına yönelik artan incelemelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. CIA’nin bir başka kıdemli memuru da Virginia’da bir meslektaşının eteğine el atıp zorla öptüğü gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmayı bekliyor. Ayrıca CIA’deki başka kadın çalışanlar da benzer saldırılar yaşadıklarını ifade ederek, teşkilatın bu şikayetleri örtbas ettiğini ileri sürdü.

CIA ise Raymond’un suçlarını kınayarak, kadınları korumak için teşkilatta geniş çaplı reformlar başlattığını duyurdu.