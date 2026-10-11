Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı: 109 ölü, 116 kayıp

Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e doğru hareket eden göçmen teknesinin batması sonucu en az 109 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 11 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin 15'inin çocuk olduğunu, 116'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

IOM'un kurtulanların ifadelerine dayandırdığı bilgilere göre yaklaşık 350 kişiyi taşıyan tekne, 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece Cibuti'nin kuzeyindeki Obock liman kentinin yakınlarında bulunan Guhere açıklarında alabora oldu.

IOM'un açıklamasına göre facianın ardından 80'den fazla kişi sağ kurtuldu. Hayatta kalanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu belirtildi.

Kayıp göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, IOM ekiplerinin yerel yetkililerle birlikte bölgede acil yardım çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Cibuti ile Yemen arasındaki deniz güzergâhı, Afrika Boynuzu'ndan Arap Yarımadası'na ulaşmaya çalışan göçmenler tarafından kullanılan başlıca rotalar arasında yer alıyor.

Özellikle Etiyopya ve Somali'den yola çıkan çok sayıda göçmen, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Ancak tehlikeli deniz koşulları, insan kaçakçılığı ve güvenli ulaşım imkânlarının sınırlı olması, bu güzergâhta ölümcül kazalara neden oluyor.

IOM verilerine göre 2026'nın ilk üç ayında Doğu Göç Rotası boyunca en az 94 ölüm ve kayıp vakası kaydedildi. Bu vakaların önemli bir bölümü Cibuti'de meydana geldi.

Son tekne faciasında 116'dan fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybının artabileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası Göç Örgütü ve yerel yetkililer, kazadan etkilenen göçmenlere yardım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.