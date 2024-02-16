Çiftçiler kenti çembere aldı: Tarihi şatoya girişler engellendi

Fransa'da hükümetin tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerinden memnun olmayan çiftçiler, ülke tarihinin en önemli şatolarından biri olan Chambord'a girişleri engelledi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:25
Çiftçiler kenti çembere aldı: Tarihi şatoya girişler engellendi
Abone Ol google-news

Yerel basındaki haberlere göre, çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla yaklaşık 100 çiftçi 60 traktörle Fransa'nın önde gelen tarım vilayetlerinden Loir-et-Cher'deki Chambord Şatosu'nun bahçesinde eylem düzenledi.

Tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerden memnun olmayan çiftçiler, bölgedeki en büyük şato ve turistlerin uğrak noktası olan Chambord'a girişleri engelledi.

Göz Atın
Fas'a çağrı yaptı: İlişkileri yeniden ele alalım

Fas'a çağrı yaptı: İlişkileri yeniden ele alalım
Et, limon, ayçiçeği yağı gibi ürünlerin ardından yeşil mercimekte de gümrük vergisi sıfırlandı: İthalat aşkı bitmiyor

Et, limon, ayçiçeği yağı gibi ürünlerin ardından yeşil mercimekte de gümrük vergisi sıfırlandı: İthalat aşkı bitmiyor

Sendika üyesi Axel Masson, sembolik bir eylem olması için Chambord Şatosu'nu seçtiklerini belirtti.

Axel, hükümetin çiftçilerin isteklerine yeterince kulak vermediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "küçük bir hükümdar" gibi davrandığını ve çiftçilerin de "dilenci" muamelesi gördüklerini ifade etti.

Sendikanın Loir-et-Cher bölgesi mali işler sorumlusu Frederic Pregeant, Fransız makamlarının çiftçi gelirlerine yönelik hala somut bir karar almadığını kaydetti.

Pregeant, "Biz, güvencemiz olacak, makul asgari bir fiyat istiyoruz. Ancak hükümetten özellikle de Macron'dan yanıt alamıyoruz" dedi.

Vienne, Haute-Vienne ve Deux-Sevres vilayetlerinde de traktörleriyle protestolar düzenleyen çiftçiler, 24 Şubat'ta düzenlenecek Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Fransa'da 1964'ten bu yana düzenlenen Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörünü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan bir etkinlik olarak biliniyor. Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan fuara, ülkenin cumhurbaşkanı dahil önde gelen siyasetçileri de katılıyor.

Chambord, Fransız kraliyet dönemine ait ve adını Loire Nehri'nden alan "Loire Şatoları" arasında en büyüğü olma özelliğine sahip.

16. yüzyılda dönemin Fransa Kralı 1. François'in talimatı üzerine inşa edilen Chambord, geçen yıl 1 milyona aşkın ziyaretçi ağırlamıştı.


fransa haberleri çiftçi haberleri

İlgili Haberler

Fransa'da 'telekulak' davasında Sarkozy için 1 yıl hapis cezası

Fransa'da 'telekulak' davasında Sarkozy için 1 yıl hapis cezası
Rennes, Fransa Kupası'nda çeyrek finali 6 golle aldı!

Rennes, Fransa Kupası'nda çeyrek finali 6 golle aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?

Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?
Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu

Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu
MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı

MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
AYM'den Sivas katliamı kararı

AYM'den Sivas katliamı kararı
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek