Rennes, Fransa Kupası'nda çeyrek finali 6 golle aldı!

Milli futbolcu Bertuğ YIldırım'ın takımı Rennes, Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Sochaux'yu 6-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:14
Rennes, Fransa Kupası'nda çeyrek finali 6 golle aldı!
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Fransa Kupası son 16 turu maçında Rennes, deplasmanda Sochaux ile karşılaştı.

Stade Auguste-Bonal'de oynanan maçı Rennes, 6-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24 ve 47. dakikalarda Amine Gouiri, 29. dakikada Ibrahim Salah, 35 ve 41. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, ve 81. dakikada Bourigeaud kaydetti. Sochaux'ın tek golü penaltıdan Viltard attı.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ

Rennes'de Bertuğ Yıldırım, yedek kulübesinde olmasına rağmen maçta süre alamadı.

Rennes bu galibiyetle birlikte kupada adını bir üst tura yazdırdı.


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