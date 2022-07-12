Çin, 2035 yılına kadar ulusal modern bir karayolu ağı kurmayı hedefliyor
Çin, 2035 yılına kadar ulusal modern bir karayolu ağı kurmayı hedefliyor.
Çin, ülkenin, gelişmiş bölgeler arası ulaşım düzeni ve artan trafik kapasitesine sahip modern bir ekonomik sistemi sürdürme çabaları kapsamında, ulusal karayolu ağı için ana hedefleri sıralayan bir plan açıkladı.
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan genelgeye göre, ülkede 2035 yılına kadar kapsamlı, tam işlevsel, verimli, yeşil, akıllı ve güvenli bir ulusal karayolu ağı kurulması amaçlanıyor.
Yeni plan, 162.000 kilometresi otoyol ve 299.000 kilometresi kara yolu olmak üzere toplam uzunluğu yaklaşık 461.000 kilometre olan ulusal yolları kapsıyor.
Çin, çok merkezli bir yol ağı modeli oluşturmaya ve eyalet, kent kümeleri ve ilçeleri birbirine bağlayacak bir ulaşım ağını daha düzenli hale getirmeye çalışacak.
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