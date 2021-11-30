Çin 600 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı

30 Kasım 2021 Salı, 12:24

Hindistan’dan sonra bir ülke daha Afrika’ya aşı yardımı yapacağını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik konuların görüşüldüğü Çin-Afrika İş Birliği Forumu’nda bir açıklama yaparak Afrika’ya 600 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını duyurdu.

Çin’in toplamda 1 milyar doz aşı tedarik edeceğini söyleyen Cinping, 400 milyon doz aşının Afrika’da faaliyetlerde bulunan Çinli şirketler tarafından sağlanacağını ifade etti.



Cinping, video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, “Bilimin önderliğinde insan hayatına öncelik vermeliyiz. Afrika’daki aşılama açığını kapatmak için ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği sağlamalıyız” diyerek Afrika’daki duruma dikkat çekti.

