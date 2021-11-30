Çin 600 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afrika’ya 600 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlama sözü verdi.
Hindistan’dan sonra bir ülke daha Afrika’ya aşı yardımı yapacağını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik konuların görüşüldüğü Çin-Afrika İş Birliği Forumu’nda bir açıklama yaparak Afrika’ya 600 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını duyurdu.
Çin’in toplamda 1 milyar doz aşı tedarik edeceğini söyleyen Cinping, 400 milyon doz aşının Afrika’da faaliyetlerde bulunan Çinli şirketler tarafından sağlanacağını ifade etti.
Cinping, video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, “Bilimin önderliğinde insan hayatına öncelik vermeliyiz. Afrika’daki aşılama açığını kapatmak için ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği sağlamalıyız” diyerek Afrika’daki duruma dikkat çekti.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu