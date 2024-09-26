Çin: ABD, dünya barışı için en büyük tehdit

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:50

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:50

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Çin'in dünya barışının kurucusu” olduğunu savunan Zhang, “Çin, küresel kalkınmaya katkıda bulunur ve dünya düzenini korur, Pekin askeri politikanın savunma niteliğine sıkı sıkıya bağlıdır, kendi güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için ulusal savunmayı ve askeri modernizasyonu güçlendirir” ifadelerini kullandı.

“ABD'nin dünya barışı için en büyük tehdit ve savaş ve çatışmaların kaynağı olduğunu” savunan Zhang, şunları kaydetti:

“'Çin kartını' oynamak ABD'nin kendi sorunlarını çözemez. ABD'nin doğru bir Çin algısı oluşturmasını, Çin'in askeri gelişimini ve stratejik niyetlerini objektif ve rasyonel bir şekilde görmesini ve iki ülke ve orduları arasındaki ilişkiyi korumaya yardımcı olacak ve bölgesel barış ve istikrarı teşvik edecek daha fazla şey yapmasını talep ediyoruz.”

Zhang ayrıca, son yıllarda ABD'nin Çin ordusuna rekabet ve tehdit perspektifinden baktığını ve kendi askeri gücünü genişletmek için bir bahane bulmak amacıyla sözde “Çin askeri tehdidini” abartıp şişirdiğini de sözlerine ekledi.